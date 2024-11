Formiche.net - Così l’Italia disegna le sinergie tra Spazio e Mare per una crescita strategica

Una visione unitaria che valorizzi le competenze italiane nei settori delloe del, aprendo nuove opportunità per il futuro. Questo il tema centrale affrontato al Forum Space&Blue, che ha radunato le principali figure istituzionali e imprenditoriali italiane con l’obiettivo di affrontare le potenzialità e le sfide dell’interconnessione tra la Space economy e la Blue economy. L’impiego emerso è quello di tracciare una roadmapche integri due settori vitali per la competitività economica e tecnologica del Paese. La Space economy italiana, del resto, rappresenta un mercato di quasi tre miliardi di euro, con quattrocento imprese attive, mentre l’Economia delcontribuisce al Pil nazionale con oltre 178 miliardi di euro e un milione di occupati. In entrambi i settori,può contare su solide basi, e deve puntare a rafforzare la propria sovranità tecnologica e la sicurezza nazionale.