Davidemaggio.it - Alexa: il ritorno di Lucy Lawless su Giallo

Leggi su Davidemaggio.it

Cosa hanno in comune Xena – La Principessa Guerriera e il dottor Nathan Riggs di Grey’s Anatomy? Apparentemente niente, se non fosse che i loro interpreti –e Martin Henderson – sono entrambi neozelandesi e fanno parte del cast della nuova serie in onda su– Vita da Detective.– Vita da Detective: trama e castLei interpreta la protagonista,Crowe, un’ex agente della Victoria Police Criminal Investigation Branch trasformatasi in consulente, che nel tempo libero ha un secondo lavoro alquanto particolare: prepara il pane per un Caffè. Lui, invece, è suo fratello Will, un criminale condannato che lei non si sente di abbandonare a se stesso.Intorno adanche altre presenze, molto più invadenti nella quotidianità. La prima è quella di Madison (Ebony Vagulans), la sua eccentrica assistente, la cui vicinanza movimenta non poco la vita della protagonista.