Al via lo sciopero dei medici A rischio 12 milioni di prestazioni 

Al via lo sciopero dei medici. A rischio 1,2 milioni di prestazioni

AGI - È partito a mezzanotte lonazionale die infermieri, con 1,2di prestazioni a(tra cui 15mila interventi chirurgici). Alta l'adesione, stimano i sindacati promotori. "Sulla base delle informazioni che iniziano ad arrivare dai territori, possiamo affermare che le percentuali di adesione allodi, dirigenti sanitari, infermieri e professionisti sanitari sono molto alte, fino a punte dell'85% compresi gli esoneri previsti per legge. "Un segnale importante che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili negli ospedali di tutta Italia e sulla condivisione delle ragioni della protesta da parte dei colleghi", affermano Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente Nursing Up.