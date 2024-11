Metropolitanmagazine.it - Wicked: il Regno di Oz prima di Dorothy Gale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Manca poco, pochissimo all’uscita nelle sale di, attesissimo adattamento cinematografico dell’omonimo musical, in scena dal 2003. In Italia sarà disponibile dal novembre, mentre, negli Stati Uniti, i fan dovranno pazientare un giorno di più. Il film diretto da Jon M. Chu promette di essere quello che tutti si aspettano, una fiaba epica e profonda, arricchita dalla splendida colonna sonora composta da Stephen Schwartz. Il cast, c’è da dirlo, è di tutto rispetto: ad interpretare le protagoniste Elphaba e Glinda saranno rispettivamente Cynthia Erivo e Ariana Grande, intorno alla quale sono stati sollevati diversi polveroni. A vestire i panni del Mago di Oz sarà invece sarà Jeff Goldblum, mentre Michelle Yeoh presterà il volto a Madame Morrible. Jonathan Bailey abbandonerà gli abiti di Anthony Bridgerton per indossare quelli del vanesio Fiyero Tigelaar.