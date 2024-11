.com - Roma, esplosione in un’abitazione di Artena: crolla il tetto, 2 feriti

(Adnkronos) – Un’si è verificata nella mattina di oggi, 19 novembre, all’interno di una casa indipendente ad, in provincia di. Lo scoppio in Contrada Abbazia dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro e quelli della stazione diinsieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Spente le fiamme che si sono propagate verosimilmente per una fuga di gas da una bombola, sono state soccorse le due persone presenti all’interno dell’abitazione, che dormivano. I due, non in pericolo di vita, sono stati trasportati uno presso l’ospedale di Colleferro e uno al Sant’Eugenio. L’ha danneggiato la cucina provocando il crollo del. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.