Gaeta.it - Roma cerca Maria Francesca Falco: la studentessa scomparsa prima di andare a scuola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’assenza di, giovane di 18 anni, ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini die non solo. La, molto amata e conosciuta, èmartedì 19 novembre 2024, mentre si recava al liceo classico Giulio Cesare. I suoi familiari, disperati, hanno lanciato un appello pubblico attraverso i social media per raccogliere informazioni utili su di lei. Le autorità sono già attive sul campo per il suo ritrovamento, mentre gli amici e i compagni disi mobilitano per sensibilizzare la comunità.Dettagli sulladiè una ragazza di 18 anni, con lunghi capelli castani e alta circa 1,80 metri. Come ogni mattina, è uscita dal suo appartamento situato nella zona di Piazza Bologna per dirigersi al liceo.