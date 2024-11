Gaeta.it - Riconoscimento al volontariato olimpico: le valli alpine premiate per il loro impegno

Facebook WhatsAppTwitter L’incontro a Palazzo Giustiniani ha visto i comitati organizzatori delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ricevere un prestigioso premio per ilcontributo al. La Val di Fiemme e Anterselva, due celebri località, sono state scelte per ilgrazie allavoro incessante nella promozione dello sport e nell’organizzazione di eventi di rilievo. “Il Testimone del2024” viene assegnato ogni anno a individui e associazioni che si distinguono per ile per il sostegno alla comunità.La consegna del premio: un momento di celebrazioneLa cerimonia di premiazione si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di figure significative del panorama sportivo e politico, tra cui Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano, e la senatrice Giuse Versace, paralimpica a Rio 2016.