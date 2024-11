Bergamonews.it - Riccardo Scamarcio e Mara Venier aprono “Belve”: la tv del 19 novembre

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, martedì 19, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Libera”, con Lunetta Savino, Matteo Martari e Gioele Dix.Libera è una giudice del Tribunale di Trieste, con una difficile storia familiare alle spalle: la figlia Bianca è morta quindici anni prima, lasciandole Clara, la nipote di appena un anno. L’ex marito di Libera, il vicequestore Davide Moresco, è sempre stato convinto che la figlia sia morta di overdose, ma Libera invece si è sempre rifiutata di crederci. Un giorno, riconosce in aula l’uomo che ha intravisto insieme alla figlia il pomeriggio della sua morte, mentre le consegnava una bustina. Si convince così che sia lui, Pietro Zanon, l’assassino di Bianca.Su RaiDue alle 21.20 partirà la nuova stagione di “”. Francesca Fagnani faccia a faccia con le sue, sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, in un dialogo senza sconti e caratterizzato da toni ironici e graffianti, ma anche intimi e profondi.