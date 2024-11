Lanazione.it - Pistoiese in crisi fuori casa . Quanti dubbi sull’attacco

La vittoria col Piacenza sembrava aver riportato il sereno in, ma a Cattolica contro lo United Riccione è tornato a manifestarsi quello che ormai potremmo definire un vero e proprio incubo trasferta. Per la quinta volta consecutiva la squadra arancione ha mancato l’appuntamento col successo lontano dal Melani e la ricerca della continuità di risultati, auspicata anche dal tecnico Villa prima della partita, sta diventando una chimera. Al Calbi, al cospetto di una formazione che all’interno del proprio fortino non aveva mai trovato i tre punti, l’Olandesina è tornata a commettere gli stessi errori fatti nella gestione Giacomarro, soprattutto in trasferta e contro compagini sulla carta inferiori. Da un certo punto di vista, la partita col Riccione ha ricordato quella di Sasso Marconi di fine ottobre e non solo per lo stesso punteggio finale.