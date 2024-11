Tvzap.it - Musica in lutto, si spegne a 78 anni una vera leggenda

Oggi l’industria dellaè inper la morte di una delle figure più influenti rispettate nel panorama globale. Si è spento all’età di 78la star che ha segnato un’era. A confermarne la notizia, la famiglia.Leggi anche: Claudio Baglioni, la brutta notizia per i fan dell’amato cantante: cosa succedeLeggi anche: “Addio a Beth”: la straziante notizia arriva da Buckingham Palacein, sia 78È venuto a mancare all’età di 78Colin Petersen, storico batterista dei Bee Gees. La triste notizia è arrivata tramite un post condiviso ieri, 18 novembre, sulla pagina Facebook ufficiale della sua band “Best of The Bee Gees”. Attualmente non è ancora stata rivelata alcuna causa di morte. La star della, che si unì ai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb negli’60 e suonò in brani di successo tra cui “I Started A Joke”, “To Love Somebody” e “I Just Gotta Get A Message To You”, ha contribuito a quattro album dei Bee Gees, tra cui diverse canzoni dell’album “Cucumber Castle” del 1970, prima di lasciare il gruppo.