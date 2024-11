Iodonna.it - L'artista pugliese si è fermata tra le lacrime cantando il brano scritto per il padre, scomparso nel 2022

Con un mix di emozioni e riflessioni, Emma Marrone ha salutato il suo pubblico al termine del tour In Da Town. Al PalaFlorio di Bari, l’ultima tappa è stata un trionfo di energia e commozione. Ma ora la cantante salentina si prende una pausa: «Mi prendo il tempo per farmi venire qualche altra idea strampalata e torno da voi. Tanto dove posso andare? Sempre da voi torno», ha rassicurato i fan in una storia su Instagram. Una promessa che suona come una certezza per chi la segue da sempre. Emma Marrone, vita e carriera di un’fortissima guarda le foto Emma Marrone, lepensando al papàIl tour non è stato solo un viaggio musicale, ma anche un percorso personale.