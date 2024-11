Sport.quotidiano.net - La protesta. Giandomenico: "Puniti da un rigore inesistente, la Sangiustese merita più rispetto»

"C’era unsu di noi e all’Urbino ne è stato concesso uno all’ultimo secondo che non c’era condannandoci alla sconfitta. Adesso basta, meritiamo". Luigi, allenatore della, auspica che venga applicato un altro metro di misura. "Contro di noi – ricorda – è stato assegnato unal Montegranaro che non c’era, siamo stati zitti ma adesso non è possibile tacere ancora". I rossoblù sono tornati a mani vuote. "Eppure – dice ancora il tecnico – abbiamo disputato una buona prova, ma non ci ha fruttato punti. C’è un qualcosa che non ci permette di portare a termine quanto costruito a volte per leggerezza, in altre per errori e in altre ancora per sbagli commessi dai direttori di gara". E in quest’ultimo caso il tecnico si riferisce alle partite contro Montegranaro e Urbino.