Anticipazionitv.it - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: aperta un’indagine a Roma

La Procura diha apertoin seguito alladicontro l’ex maritoper presunto abbandono di minore. Secondo la, la conduttrice accusa l’ex calciatore di aver lasciato sola la figlia Isabel, di 8 anni, in casa. La questione è emersa durante una videochiamata tra la madre e la bambina, che ha spintoa contattare la Polizia. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato una babysitter presente. Tuttavia, la conduttrice sostiene che episodi simili si siano verificati in più occasioni. Il caso potrebbe avere implicazioni significative anche per la causa di divorzio in corso.L’accusa di abbandono e l’intervento della PoliziaL’indagine avviata dalla Procura diè partita dalladi, che ha segnalato un presunto caso di abbandono della figlia minore.