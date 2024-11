Agi.it - Il miracolo del San Marino continua, storico successo esterno e primato nel girone

Leggi su Agi.it

AGI - A inizio settembre aveva già scritto una pagina di storia vincendo la sua prima partita ufficiale con un 1-0 sul Liechtenstein nello stadio Olimpico di Serravalle. Ora San, la cenerentola del calcio mondiale, ne ha scritto un'altra centrando il suo primoche le ha regalato addirittura il primo posto nele la qualificazione per la Lega C di Nations League. La vittoria in rimonta per 3-1 a Vaduz, sempre contro il Liechtenstein, regala ai Titani altri due record nella loro storia: tre gol in una sola gara e vittoria con due gol di scarto. Di Lazzari, Nanni e Alessandro Golinucci le reti che hanno assicurato a Sanil sorpasso in vetta su Gibilterra e un traguardo sicuramente inatteso. Protagonista dell'impresa è il ct Roberto Cevoli, 55enne tecnico riminese ex Novara, che ha puntato su una squadra piena di Under 20.