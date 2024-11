Ilrestodelcarlino.it - "Il mio canto libero", Ercoli ricorda Luigi Einaudi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dai "Dialoghi" di Platone alle atmosfere distopiche di "Divergent", dai "Queen" al potere visionario di "Arancia meccanica". Popsophia parla di libertà nella nuova produzione culturale realizzata in occasione del 150° anniversario dalla nascita di, intellettuale liberale e secondo presidente della Repubblica italiana. La data zero dello spettacolo "Il mio" è oggi a Palermo, in collaborazione con Fondazione, Città metropolitana di Palermo, al teatro Politeama Garibaldi. Lo spettacolo è un philoshow, format ideato dall’associazione Popsophia che unisce riflessione filosofica e contaminazione pop, alternando lectio a performance musicali live della band "Factory", videomontaggi e clip sotto la regia di Riccardo Minnucci. Lo show è dedicato alle scolaresche.