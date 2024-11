Ilgiorno.it - I sei studenti più meritevoli. Mille euro ai futuri grafici

Leggi su Ilgiorno.it

VENEGONO INFERIORE (Varese) Sei borse di studio, del valore diciascuna, a giovani talentuosi delle scuole professionali a indirizzo grafico del territorio. Sono state consegnate in memoria dell’architetto Giuseppe Meana, storico titolare dell’azienda cartografica Pusterla 1880. Proprio lo stabilimento di Venegono Inferiore ha ospitato il momento ufficiale di conferimento del premio. Un’iniziativa voluta, come da tradizione, dall’Ente provinciale per l’Istruzione professionale grafica, cartotecnica e trasformatrice di Varese. Sono stati premiati i trepiùdell’Enaip di Varese (Lorenzo Campari, Alessia Paccagni e Leon Mattia Zabkiewicz) e i tre piùdella Fondazione Daimon di Saronno (Angelica Bovi, Asia Cattaneo e Alan Ottini). Il riconoscimento è stato conferito sulla base dei voti ricevuti durante l’anno scolastico, dell’esito del percorso di alternanza scuola-lavoro e dell’abilità nel predisporre un elaborato con cui è stato chiesto ai ragazzi di creare la pubblicità dell’ente provinciale.