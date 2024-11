Lanazione.it - Case, due furti al giorno. In calo i reati di spaccio

Consumiamo meno acqua di tutti, tra i 25 e i 34 anni i disoccupati si contano sulle dita di una mano, siamo preparatissimi in matematica. Però il sistema salute cigola, soprattutto nei posti letto specialistici, la raccolta dei rifiuti è il nostro eterno punto debole e torniamo ad essere falcidiati daiin appartamento: 784 in un anno, più di due al. E pure la sicurezza sociale aumenta e anche sul fronte deisiamo nella fascia in fondo delle città migliori. È il selfie che ci restituisce la classifica della qualità della vita di Italia Oggi. Una sintesi, dicevamo ieri, che ci vede scivolare di ben dieci posizioni: ora siamo al 59° posto, nel giro di tre anni abbiamo perso la bellezza di 26 posti. E soprattutto dal Paradiso della Toscana, eravamo quarti, rischiamo di ritrovarci nell’Inferno, noni e davanti solo a Massa e Grosseto.