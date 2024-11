Argentina Scaloni | L’Inter con la difesa a cinque è tra le squadre più offensive d’Europa

Leggi su Sportface.it

Il ct dell’Lionelha parlato ai microfoni della conferenza stampa, in vista della partita contro il Perù. La sfida, attesa per la giornata di domani, è valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026: “Fossati ct del Perù n.d.r. gioca con la linea difensiva a, segue un modulo 5-3-2. Non ho idea se domani opterà per uno schema diverso, ma non la ritengo una squadra difensiva. Ancheha una linea a, eppure è una dellepiùdel calcio europeo. Il Perù vanta giocatori interessanti, avrebbe potuto ottenere più punti. Dovremo stare attenti“. Sui propri giocatori: “Serve che giochino. Dopo la Copa America, le ultime sei partite sono state molto vicine. Abbiamo scelto di proseguire con lo stesso gruppo che ci ha portato la Coppa del Mondo, e non c’è stato tempo per portare in squadra altri giocatori.