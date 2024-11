Quotidiano.net - Altro che transizione soft. I trumpiani contro Joe: "Vuole la guerra mondiale"

Brunelli Era solo pochi giorni fa: la stretta di mano davanti al camino della Casa Bianca, il caloroso "bentornato" del presidente uscente rivolto al tycoon vittorioso, le reciproche promesse di una "fluida e ordinata". Oggi il copione è di nuovo fuoco e fiamme, dopo che Joe Biden – dopo mesi di esitazioni – per la prima volta ha dato il via libera all’utilizzo, da parte delle forze armate ucraine, degli Atacms (Army Tactical Missile System), i missili a lungo raggio di fabbricazione americana, per colpire obiettivi sul territorio russo (vedi alla voce Kursk). Per conto del presidente eletto è il figlio Donald Jr. ad accendere le micce: "Sembra che il complesso militare-industriale voglia far scoppiare la terzaprima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace".