Addio ad Antonia Cassandra Capasso | la ragazza dalla voce d’angelo che cantava in ospedale e che sognava Amici

Non è mai stata una vera alunna della scuola di “”, ma il suo nome è comunque legato alla trasmissione di Maria De Filippi. Si tratta di, salita alle cronache della ribalta dopo aver intonato con la suamagnifica “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys dal suo letto d’.L’esibizione didal letto d’Era il 2021, quando circolava ancora il Covid, eera ricoverata in un letto d’al Cardarelli di Napoli per un tumore. Sul web circolò il video della sua esibizione e la suaangelica e paradisiaca fece breccia nel cuore di molte persone, compresa quello di Maria De Filippi, che decise di concederle un provino via Skype. Per via di una serie di problematiche, compresa la sua salute claudicante,non fu scelta come cantante di “”, ma per lei rimase comunque una grandissima soddisfazione.