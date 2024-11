Liberoquotidiano.it - "Vive un momento complicato": Theo Hernandez, Deschamps fa tremare i tifosi del Milan

è la sua annata “no”. Con ilnon decolla e ha pagato diverse disattenzioni in campo, come quella con il Cagliari, mentre in Italia-Francia non è entrato per un problema al ginocchio. Il transalpino stando un inizio di stagionee i problemi sarebbero più profondi rispetto a delle motivazioni esclusivamente di natura fisica: "Non è al meglio della sua condizione, è un ottimo calciatore ma quest'anno non è ai livelli degli anni passati — è il commento del c.t. Didier, dopo la partita vinta contro gli azzurri che hanno permesso alla Francia di chiudere in testa al girone di Nations League — L'ex Real Madrid gioca tanto e può capitare". E ancora: ”Tutti i giocatori a un certopossono avere un periodo un po' più— ha aggiunto— C'è sempre stata la stanchezza fisica ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica".