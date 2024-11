Un Accesso per Tutti | nella Chiesa di San Giorgio Martire inaugurata la Rampa che abbatte le barriere architettoniche

Leggi su Ildenaro.it

In un’atmosfera di profonda emozione e condivisione, si è svolta la benedizione e l’inaugurazione ufficiale della nuovadialladi San, simbolo storico e spirituale della comunità di Pianura.L’evento ha segnato una tappa importante per la parrocchia e peri fedeli, rendendo lafinalmente accessibile a chiunque, superandoche per anni avevano limitato l’ingresso a persone con difficoltà motorie.Dietro questo progetto c’è un impegno collettivo che merita di essere raccontato. Con orgoglio, posso dire di aver dato il mio contributo afferma don Giuseppe M. Pugliese parroco delladi San, insieme ad un team straordinario di persone unite da un obiettivo comune: garantire al’alla casa del Signore.