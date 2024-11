Tpi.it - Ucraina: Biden autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio forniti dagli Usa per attaccare i territori all’interno della Russia

Il presidente uscente degli Stati Uniti Joehato l’a utilizzare ida Washington aper colpire anche iall’’interno. La notizia è stata confermata ieri in via anonima ai quotidiani statunitensi New York Times e Wall Street Journal e all’agenzia di stampa Associated Press da alcuni funzionari dell’amministrazione americana uscente e da diverse fonti “a conoscenza”decisione. In concreto, a due mesi dal reinsediamento del presidente eletto Donald Trump,permetterà all’di utilizzare il sistemastico Army Tactical Missile System (ATacMS) per condurre attacchi sul suoloFederazione russa nel tentativo di tenere le posizioni occupate dain centinaia di chilometri dio di Mosca.