Anticipazionitv.it - Temptation Island: Giulia Duranti commenta Federica al GF

Leggi su Anticipazionitv.it

, conosciuta per la partecipazione a, ha parlato diPetagna, attuale concorrente del GF cui ha condiviso l’esperienza nel programma. Durante un confronto sui social,ha espresso un messaggio di affetto verso le sue ex compagne, soffermandosi sugli ultimi sviluppi riguardanti. Inoltre, ha svelato dettagli sulla sua nuova relazione con Andrea Piteo e risposto alle affermazioni dell’ex fidanzato Mirco Rossi. Tra racconti personali e risposte alle critiche,si è mostrata trasparente e determinata a difendere la propria immagine. Ecco i dettagli delle sue dichiarazioni e delle nuove rivelazioni sulla sua vita sentimentale e professionale.e il supporto alle ex compagne diha iniziato il suo intervento parlando del rapporto con le ex compagne di avventura.