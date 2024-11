Gaeta.it - Teatro Instabile Napoli: La Stagione 2023-2024 Al Via con “Storiacce”

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 23 novembre, il TIN –dà il via alla nuovaartistica con la prima di “”. Tra i protagonisti dello spettacolo si trovano artisti come Lorenzo Sarcinelli, Gianluca Pugliese, Antonio Ciorfito e Guido Arciuolo, accompagnati ogni sera da un ospite speciale. La regia è affidata a Stefano Amatucci, che ha già collaborato con successo a vari eventi del. Per quest’anno, è previsto un cartellone variegato e spettacolare che promette di intrattenere il pubblico con un mix di nuovi talenti e nomi consolidati.Un cartellone diversificato per attrarre il pubblicoGianni Sallustro, direttore artistico del TIN, ha sottolineato l’importanza di avere un programma ricco e diversificato. Nell’ottica di dare spazio a varie tendenze artistiche, la proposta di quest’anno include non solo artisti noti ma anche nuove promesse del palcoscenico.