Rissa tra giovanissimi in pieno centro un ragazzo pontino ferito da una coltellata

Leggi su Dayitalianews.com

Unatraha nuovamente scosso ildi Fondi, diffondendo paura e insicurezza tra la cittadinanza. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di venerdì, ha visto due giovani appena maggiorenni scontrarsi con violenza, fino al punto in cui uno dei due ha estratto un coltello ferendo l’altro alla mano. La situazione è degenerata in un momento di forte tensione, coinvolgendo anche i tanti cittadini che passeggiavano nella zona in quelle ore.La dinamica dello scontro: coltello e fugaLa lite sarebbe iniziata per futili motivi tra un giovane italiano residente a Fondi e un altrodi origini albanesi, anch’egli residente in città. Dopo un primo confronto, il giovane di origini albanesi si è allontanato a bordo di uno scooter, per poi ritornare armato di coltello.