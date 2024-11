Ilrestodelcarlino.it - Rinaldi stecca, irriconoscibile. Sanguinetti unico faro nel buio

DE CECCO 5 (att. 0% su 1) – In settimana aveva invocato un cambio di mentalità che, purtroppo, non è arrivato. Aveva pure evocato uno scenario distopico, in cui soggetti non specificati avrebbero atteso la prossima sconfitta per ’ammazzarci’, testuali parole. Chi scrive non torcerà loro un capello, e ci mancherebbe, però di fronte a una prestazione così negativa non possono neppure piovere applausi. MEIJS sv – Un singolo ingresso per il muro. BUCHEGGER 4,5 (att. 40% su 20 con 2 err. e 3 muri sub., 3 b.s.) – Ha provato a dare un minimo di consistenza all’attacco. Due errori ricorrenti, tuttavia, restano da sanare: quelli in battuta e soprattutto quelli in attacco sui palloni che pesano.4 (att. 0% su 11 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 45% su 11 con 4 err., 1 b.s.) – Da migliore per distacco del girone d’andata a zero secco in tre set.