Thesocialpost.it - Regionali Emilia Romagna e Umbria, i risultati degli exit poll

Leggi su Thesocialpost.it

Glisulleinmostranoancora variabili. Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15 abbiamo, in, Michele De Pascale tra il 53 ed il 57% (con Ugolini, cdentrodestra, tra 39 e 43%).Ininvece c’è un testa a testa tra Donatella Tesei ( Centrodestra) e Stefania Proietti (Centrodestra) entrambi tra il 46 ed il 50%.OPINIO PER RAI TESEI 46,5-50,5% PROIETTI 46-50%##maratonaYoutrend pic.twitter.com/V1QlBUn4B8— Youtrend (@youtrend) November 18, 2024OPINIO PER RAI DE PASCALE 53-57% UGOLINI 39-43%##maratonaYoutrend pic.twitter.com/D1HIhrnCJf— Youtrend (@youtrend) November 18, 2024 L'articolo, iproviene da The Social Post.