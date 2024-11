Ilfattoquotidiano.it - Regionali, altro flop dell’affluenza: in Emilia-Romagna cala di venti punti (ma non tocca il record negativo del 2014), in Umbria di 12

L'”incubo” alla fine non si è materializzato, ma l’affluenza alleinsegna comunque un tonfo clamoroso. Alla consultazione vinta da Michele De Pascale, candidato governatore del centrosinistra, ha partecipato solo il 46,42% degli adiritto al voto, un dato inferiore di benal 67,67% registrato nell’ultima tornata, quella del gennaio 2020, quando il dem Stefano Bonaccini fu riconfermato alla presidenza per il secondo mandato. Se però si torna alleancora precedenti, quelle di dieci anni fa vinte per la prima volta da Bonaccini, la differenza è di un 10% in positivo: in quel caso infatti l’affluenza fu appena del 37%, la più bassa dal dopoguerra. Un’altalena di partecipazione causata dalla variazione del peso nazionale del voto: altissimo nel 2020, quando l’allora potentissimo leader leghista Matteo Salvini lanciò l’assalto alla regione rossa (contrastato dal movimento di piazza delle Sardine), molto meno rilevante nele nel 2024.