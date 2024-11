Quotidiano.net - Puccini, viaggio sentimentale da Lucca al mondo

Leggi su Quotidiano.net

Un compositore “stroncato”, per dirla con Giovanni Papini, dagli addetti ai lavori spesso e volentieri per partito preso, ma osannato senza condizioni e distinzioni di ceto, ieri come oggi, dalle platee di tutto il. Un compositore “internazional-popolare”, il divo della porta accanto a Torre del Lago, che non volle scrivere la sua autobiografia, ma che lasciato un vasto e straordinario epistolario, in corso di pubblicazione, fra i più significativi e appassionanti. Giacomoa distanza di cento anni dalla sua morte – avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924 – è musicista di tale complessità artistica ed esistenziale da non meritare più la condanna a interpretazioni aneddotiche della sua opera, contraddistinte da fascinosi e consolidati luoghi comuni che resistono persino alle ricerche documentate e approfondite.