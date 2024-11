Gaeta.it - Pane raffermo, non serve accendere il forno: il trucco di mia nonna per renderlo più morbido di quando l’ho comprato

Facebook WhatsAppTwitter Ilè un alimento fondamentale, spesso, però, dopo qualche giorno, ilpuò diventare duro e difficile da consumare.Invece di considerarlo un rifiuto, esistono metodi semplici e veloci per riportarlo alla vita, senza nemmenoil. Scopriamo insieme come recuperare ile farlo tornaree gustoso.La principale causa dell’indurimento delè la perdita di umidità.ilè esposto all’aria, l’acqua contenuta nell’impasto evapora, rendendo la mollica secca e dura. Questo processo può essere accelerato da una conservazione non adeguata. È quindi fondamentale sapere come mantenere ilfresco il più a lungo possibile e, se questo non fosse possibile, come recuperarlo al meglio.Ildella miapersempre frescoUno dei metodi più efficaci per restituire morbidezza alè l’uso del vapore.