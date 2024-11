Ilgiorno.it - Ospitaletto frenato. Derby al Desenzano

(Brescia) L’attesobresciano tralancia al comando del girone B di serie D la Varesina. In effetti i gardesani vincono 2-1 e frenano la corsa della capolista. Un risultato che accende ulteriormente la gara per l’unico posto che vale l’accesso in serie C, anche se, di fatto, tra le due litiganti gode la squadra di mister Spilli, che rifila una secca cinquina al Crema e si porta in testa. Com’era nelle previsioni della vigilia, la sfida più combattuta si è disputata sulle sponde del Garda, che, sul fronte delle marcature, si deciso nel primo tempo, grazie alle reti di Petrella al 28’ su rigore per la formazione di Gaburro e al botta e risposta ravvicinato tra Gobbi (36’) e Biasiol (42’) prima dell’intervallo. Nella ripresa entrambe le contendenti cercano con determinazione la via del gol, ma il risultato non muta.