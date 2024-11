Lettera43.it - Margaret Spada, il chirurgo Procopio era stato bocciato al test di Medicina: poi la laurea in Romania

Eraaldialla Cattolica di Roma Marco Antonio, iltitolare della clinica dovesi era recata per effettuare un intervento al naso, salvo poi sentirsi male dopo un’iniezione e morire a soli 22 anni. Il medico, che gestisce lo studio insieme al padre Marco, nel 2011 si presentò aidell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma dell’Agostino Gemelli, ma arrivò tra gli ultimi in classifica. 6.230esimo su 6.265 candidati, con 13,5 punti su 100. Un risultato che lo ha costretto a ripiegare altrove, all’estero, in particolare inrisulta infattito all’università romena Vasile Goldis di Aradi. Ora è indagato insieme al padre per omicidio colposo e la loro clinica, secondo i primi accertamenti delle autorità, è risultata non risulta autorizzata per attività procedurali.