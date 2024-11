Linkiesta.it - L’Ucraina potrà usare i missili a lungo raggio americani contro il territorio russo

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzatoa utilizzare iAtacms anche per gli attacchi sul. I, prodotti dalla americana Lockheed Martin, consentono di colpire obiettivi militari strategici fino a trecento chilometri di distanza, comprese basi e infrastrutture logistiche.La notizia è stata riportata da diversi mediae rappresenta uno sviluppo importante nella guerra in corso.IAtacms, acronimo che sta per Army Tactical Missile System, erano stati inviati dagli Stati Uniti alall’inizio di quest’anno, dopo mesi di pressioni da parte di Zelensky. A maggio il governo americano aveva tolto alcune restrizioni su altre armi fornite al, ma non quelle imposte sugli Atacms, che potevano essere usati dall’esercito ucraino solo con funzione difensiva, per proteggere i propri territori occupati dalla Russia, e non in funzione offensiva.