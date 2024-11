Ilfattoquotidiano.it - Il Tar del Lazio annulla le multe dell’Antitrust a Enel, Eni e Acea. Erano accusate di pratiche commerciali aggressive

Il Tar delhato le sanzioni per oltre 15 milioni di euro complessivi inflitte nel novembre 2023 dall’Antitrust adEnergia, Eni Plenitude eEnergia,diper avere condizionato i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione prevista dal Decreto Aiuti bis.Secondo l’Autorità,ed Eni – sanzionate rispettivamente con 10 milioni e 5 milioni – avevano modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base delle clausole contrattuali che avrebbero loro consentito di decidere discrezionalmente se e quando modificare le tariffe una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta.– sanzionata con 560mila euro – invece avrebbe aumentato i prezzi prima della scadenza corretta e anche con modifiche unilaterali in vione della norma.