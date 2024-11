Lanazione.it - Giornata delle vittime della strada, in Maremma il tasso di mortalità più alto

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 18 novembre 2024 – In occasionemondiale per le”, che si è celebrata ieri, l’Istat ha reso noti i dati sugli incidentili nel 2023. Un focus sulla regione Toscana fa balzare subito all’occhio un dato che vede la provincia di Grosseto con ildipiùToscana e in generale tra i più alti d’Italia. Rispetto invece al 2022, nel 2023 sono diminuiti i morti sulle strade ma sono aumentati sia gli incidenti che i feriti. A Grosseto nel 2023 si sono verificati 855 incidenti con 16 persone decedute e 1.156 feriti. Prendendo in considerazione i dati relativi al 2022 possiamo notare come sia calato il numero dei morti (erano 17 nel 2022), mentre il numero di incidenti e di feriti ha subìto un incremento (nel 2022 erano, rispettivamente 804 e 1.