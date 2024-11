Liberoquotidiano.it - "Come dice quel tale: siamo al mondo al contrario". Cosa spunta alla fine del documento delle toghe contro il governo

Una rassegna "policentrica, con quattro o cinque questioni da affrontare": Daniele Capezzone presenta così la sua "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Ildell'Anm, esordisce il direttore editoriale di Libero, "criticale che considera le ingerenze da parte della politica, ilalavrebbe detto, visto che l'ingerenza in realtà la mettono in campo proprio i magistrati lasciando nero su bianco la loro contrarietà all'ipotesi di riforma della separazionecarriere". Quindi l'ecoparole di domenica di Papa Francesco e "la sua frase incendiaria, 'bisognerà verificare se a Gaza c'è stato genocidio'. Durissima reazione di Israele". Russia e Ucraina: "Da 36 ore è in corso una pesantissima offensiva russa sulle principali città ucraine, mentre Biden dà l'autorizzazione all'uso dei missili a lungo raggio in funzione anti-russa.