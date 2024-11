Calciomercato.it - Calhanoglu out, ma non torna a Milano: ansia Inzaghi

Inter in apprensione per le condizioni del centrocampista turco, che resta però con la nazionale nonostante l’infortunio contro il GallesGrande apprensione in casa Inter per quelle che sono le condizioni di Hakan. Il centrocampista turco è uscito precauzionalmente nel corso del match disputato dalla sua Turchia contro il Galles a Kayseri.Inter,in apprensione per(LaPresse) – Calciomercato.itLa sfida è terminata 0-0, conuscito all’intervallo per un problema muscolare, con il giocatore che ha sottolineato di aver accusato un fastidio nello stesso punto in cui si era infortunato nella gara contro la Roma. Una situazione che preoccupa e non poco il club nerazzurro in vista di quelli che saranno i prossimi impegni. Non solo la ripresa del campionato contro il Verona, ma anche la sfida contro il Lipsia in Champions League.