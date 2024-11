Secoloditalia.it - Antibiotici sempre meno efficaci: in Italia dodicimila morti l’anno per i super batteri killer

Leggi su Secoloditalia.it

maglia nera in Europa per decessi daresistenti ai farmaci, in particolare agli. Icausati nel nostro Paese da infezioni ospedaliere resistenti agli antimicrobici sono circa 12mila al, un terzo di tutti i decessi che si verificano in ospedale. Nel biennio 2022-23 sono infatti 430mila i ricoverati che hanno contratto una infezione durante la degenza, l’8,2% del totale dei pazienti, contro una media Ue del 6,5%. Lo indica l’ultimo rapporto di sorveglianza dell’Ecdc – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – presentato oggi, in un dossier dedicato al tema, dall’Agenziana del farmaco (Aifa) in occasione della Giornata europea per la lotta all’antibiotico-resistenza che apre la Settimana mondiale per il consumo consapevole di questi farmaci, organizzata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).