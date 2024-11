Gaeta.it - Allerta arancione per inquinamento atmosferico in Veneto: ecco cosa sta succedendo

La recente rilevazione dell'Agenzia regionale per l'ambiente delha portato alla dichiarazione di un livello diper il PM10 e altri inquinanti nell'aria. La situazione riguarda ben tredici aree specifiche della regione, dove è stato segnalato un aumento preoccupante della concentrazione di particolato. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle condizioni dell'aria e a comportamenti che possono contribuire a migliorare la qualità dell'ambiente.Le aree colpite dall'L'è stata emessa per diversi agglomerati urbani, tra cui Treviso, Padova, Venezia e Verona. Le località specifiche in cui è stato rilevato il superamento dei limiti di PM10 includono Legnago, San Bonifacio, Chioggia, Adria, Badia Polesine, Rovigo, Monselice, Este e Piove di Sacco.