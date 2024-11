Liberoquotidiano.it - **Tennis: Binaghi, ‘attendiamo verdetto per Atp, grazie a Meloni per spinta e sostegno economico'**

Torino , 17 nov. - (Adnkronos) - “Oggi è un giorno fondamentale nella storia della nostra Federazione attendiamo due verdetti diversi uno in campo e uno fuori ma li affrontiamo con la serenità”. Così il presidente della Fitp, Angelo, nella conferenza stampa finale delle Atp Finals in corso a Torino. “Lo sport e' bello perché c'è sempre un avversario ma noi siamo consapevoli di aver preparato la proposta migliore che il nostro Paese potesse preparare”, ha aggiuntoche dopo aver ringraziato il presidente della Regione Piemonte e il sindaco di Torino, ha sottolineato: “c'è solo una persona indispensabile per far si che oggi parliamo di altri 5 anni ed è il premierche ha consultato i suoi ministri competenti e ci ha datoe ilsenza il quale non potremmo neanche partecipare alla gara per il rinnovo”.