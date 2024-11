Ilfattoquotidiano.it - Shawn Mendes ha curato la sua salute mentale e lo racconta nel nuovo album: “È tutto difficile da spiegare ad alta voce perché ora non so davvero chi sono”

Non è un caso che il 26enneabbia deciso di intitolare il suo, il quinto in studio, con il solo nome, “”. Quasi come fosse l’affermazione di se stesso a nudo e senza fronzoli, dopo lo stop forzato nel 2022 per curare la, dopo anni di luna park musicale ininterrotto tra promozione e tour mondiale. “Èdaadin questo momento non sochi“, canta subito il cantautore nel brano di apertura “Who I Am”. Indodici canzoni con la cover di “Hallelujah” di Leonard Cohen. Il cantautore si lancia nel folk-pop proprio come fosse un esploratore, pronto a ricominciare da capo.Si è anche molto parlato del brano “The Mountain”, in cui l’artista ha parlato anche del suo (chiacchieratissimo) orientamento sessuale: “Puoi dire chetroppo giovane/puoi dire chetroppo vecchio/Puoi dire che mi piacciono le ragazze o i ragazzi/Qualunque cosa si adatti al tuo stampo“.