Professoressa aggredita nessuna elemento su presunte molestie L’ipotesi della ritorsione dopo la punizione di un alunno

Voci senza fondamento, al momento, sui comportamenti dell’insegnante di sostegno braccata eda un branco di genitori di alcuniscuola media “Salvati” di Scanzano, nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Le indagini dei carabinieri al momento non hanno trovato alcun riscontro alle voci susessuali ai danni di alcuni alunni che hanno innescato l’aggressione. Emerge inveceche la calunnia sia stata diffusa comenei confronti“rea” di aver ottenuto la sospensione di unsorpreso a fumare in bagno.Lunedì mattina intanto ci sarà una gazzella dei carabinieri all’ingresso dell’istituto per prevenire tensioni in occasioneripresa delle lezioni,il caos suscitato dall’aggressione. È stata la stessa preside dell’istituto Salvati, Donatella Ambrosio, a chiedere la presenza delle forze dell’ordine visto il permanere di un clima pesante intorno alla vicenda.