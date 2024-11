Lanazione.it - Nuovo sito per il Comune. Da domani sarà online

Ilinternet delcambia veste e dacon le modifiche apportate grazie a un restyling finanziato per 240mila euro con fondi Pnrr. "Il portale utilizzato finora – spiega l’assessore al sistema informativo Ermanno Sorbo – era ormai anacronistico e con una fruibilità sempre più macchinosa nelle sue varie sezioni e componenti. La preparazione è stata lunga e il lavoro non si concluderà lunedì: la mole di dati da trasferire nella nuova sede telematica è gigantesca e serviranno altre settimane per completare la migrazione. Per questo motivo per un po’ di tempo resterà attivo il pulsante ’Vai al vecchio’". Ilavrà un home page e pagine di primo, secondo e terzo livello. Tra le sottosezioni cila pagina dei “Servizi” a disposizione di cittadini e imprese (richiesta documenti, iscrizioni a graduatorie, pagamenti) e “Vivere il” per il tempo libero e la scoperta della città.