Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 0-1, Superlega volley in DIRETTA: gli ospiti dominano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET18-25SET. Perfetto l’attacco di Rychlicki. Termina qui la prima frazione.18-24 Mani fuori piazzato da Andringa.17-24 Gran diagonale di Michieletto. Fioccano i set point.17-23 Spettacolare schiacciata in contrattacco del palleggiatore Brizard.16-23 Incomprensione offensiva di, che subisce poi il contrattacco di Galassi.15-23 Sbaglia il servizio anche Lavia.14-23 Out la battuta di Mandiraci.14-22 Block out ben piazzato da Romanò.13-22 Pipe ben giocata da Michieletto.13-21 Out l’attacco di Lavia.12-21contrattacco giocato da, che chiude con Mandiraci, ma è ormai troppo tardi.11-21tempo altissimo di Gueye.10-21 Parallela vincente di Lavia.10-20 Stavolta Mandiraci riesce a superare il muro avversario.