La Magia del Natale torna al Carroponte

Apre finalmente al pubblico in una versione rinnovata e ancora più spettacolare LADEL! Un luogo incantato ideato e realizzato da Razmataz Live, in cui i sogni prendono vita e la meraviglia ti circonda, ogni venerdì, sabato e domenica dall’8 novembre al 22 dicembre 2024 alle porte di Milano, aldi Sesto San Giovanni. Tante le novità che attendono grandi e piccini, tra queste: incredibili show circensi, performance di pattinaggio, musical, canti die cori gospel.Un’atmosfera fiabesca, curata in ogni angolo e in ogni dettaglio, avvolgerà tutti coloro che varcheranno l’ingresso. Ogni ospite che metterà piede in questo luogo d’incanto non potrà credere ai suoi occhi: stupore e meraviglia lo accoglieranno in un parco rinnovato, ancora più ricco di sorprese, da esplorare e scoprire passo dopo passo liberando la parte più giocosa di se stessi.