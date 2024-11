Oasport.it - Italia-Cechia oggi, Europei curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Prosegue il cammino della Nazionalena dimaschile ai Campionati, domenica 17 novembre, gli azzurri affronteranno sul ghiaccio di Lohja due incontri, aprendo le danze alle ore 8:00 con secondo match dela competizione valido per il Round Robin, dove affronteranno la.L’obiettivo per Joel Retornaz e compagni sarà quello di mantenere ben alta la concentrazione. La prima disputa contro l’Inghilterra ha dato delle buone risposte. I nostri ragazzi si sono infatti imposti in scioltezza con il risultato di 8-2, dominando in lungo e in largo nel corso della prova.Ricordiamoci però che nelniente può essere dato per scontato. Per questo motivo la compagine tricolore dovrà giocare pensando di ritrovarsi già al cospetto di una grande squadra. Solo seguendo questa metodica si potrà arrivare in fondo alla competizione.