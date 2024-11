Tvpertutti.it - Il paradiso delle signore, trame dal 18 al 22 novembre 2024: la scoperta di Roberto

Landi sarà sconvolto per unainaspettata che farà su Mario, come segnalano lede Ildal 18 al 22. Intanto, Clara, seppur attratta da Jerome, non riuscirà a lasciarsi andare con lui, mentre Marta tornerà a lavorare con grande felicità ale apprenderà che Adelaide ha cacciato Umberto dalla Villa. Mirella, invece, incoraggerà Elvira a prendere in considerazione la possibilità che possa essere incinta, mentre Matteo, dopo essere stato lasciato da Maria e alla luce dei dissapori avuti con Marcello, consegnerà la lettera di dimissioni a. Portelli, a quel punto, si appresterà ad affrontare i Puglisi, i quali saranno scioccati dalla sua confessione. Poco dopo, per Alfredo arriverà una buona notizia. Il giovane, infatti, apprenderà che il suo cambio ha attirato l'attenzione di una famosa azienda del settore e lui si condividerà subito la notizia con Clara.