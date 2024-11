Ilrestodelcarlino.it - I tifosi si presentano in curva per dare la carica. Gadda: "La loro protesta più che legittima"

Tifoseria ieri mattina inper salutare l’Ancona. Cori per sostenere Boccardi e compagni, ma anche per esprimere il proprio disappunto per la seconda trasferta vietata, quella di oggi ad Ascoli. Massimocomincia proprio ringraziando la tifoseria: "Lapresenza ci ha fatto piacere, unapiù che. In questo girone, creato con tanti derby, poi finisce che si vietano le trasferte ai. E’ un argomento delicato, ma per noi è la seconda volta, tra l’altro sempre in circostanze di partite cui la tifoseria tiene parecchio. Non è una bella cosa". Anche senza, comunque, l’Ancona deve invertire il trend andando alla ricerca della seconda vittoria in trasferta: "Dobbiamo invertire questa tendenza fuori casa, abbiamo vinto solo a Fermo, a Termoli abbiamo avuto una giornataccia, a Teramo solo in parte, ma è una cosa su cui stiamo lavorando.