Bergamonews.it - Festival del Calcio Italiano, l’Atalanta è la società più premiata: 9 riconoscimenti totali

Leggi su Bergamonews.it

La stagione 2023/24 è inevitabilmente destinata a rimanere nella storia dele non è un caso che a livello nazionale e internazionale la Dea stia facendo incetta di premi.Lanerazzurra risulta infatti lapiùnell’ambito deldel– Gran Galà del, giunto alla 13ª edizione e che si svolgerà a Villa Egidio di Borgo Grappa, frazione del Comune di Latina, nella serata di lunedì 18 novembre.ha ricevuto anzitutto il premio di miglior club in assoluto, grazie alla vittoria dell’Europa League e alla straordinaria cavalcata che ha portato a qualificarsi in Champions League e arrivare in finale di Coppa Italia.Numerosi però sono anche i singoli premiati. Quattro i dirigenti: il Direttore Sportivo Tony D’Amico, il Direttore Sportivo dell’Under 23 Fabio Gatti, il Responsabile dell’Area Scouting Dario Rossi e ovviamente mister Gian Piero Gasperini (miglior allenatore ex aequo).